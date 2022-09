Il "Bambino Gesù" apre al Cairo: via al progetto per una nuova sede nella capitale egiziana

Si farà l'ospedale pediatrico “Bambino Gesù” al Cairo, grazie all'accordo di collaborazione firmato a Roma dall’istituzione ospedaliera che fa capo al Vaticano con l’Associazione “Bambino Gesù”, che promuove in Egitto l’iniziativa. L'accordo, si legge in una nota, è stato firmato da Mariella Enoc, presidente di uno dei più importanti ospedali pediatrici (si tratta del più grande policlinico e centro di ricerca pediatrico in Europa) e dal presidente dell'Associazione “Bambino Gesù” de Il Cairo, monsignor Yoannis Gaid.

Si prevede la formazione specialistica in pediatria e neonatologia per il personale sanitario del “Bambino Gesù Women's and Children's Hospital” della capitale egiziana; un periodo di training che si svolgerà presso la sede di Roma, oltre all'assistenza dei pazienti pediatrici con patologie complesse, non altrimenti curabili in Egitto. Ci sarà anche la formazione a distanza mediante la piattaforma Medtraining, la formazione del personale sanitario attraverso training on the job presso il “Bambino Gesù” de Il Cairo e la consulenza a distanza su casi complessi.

L' accordo comprende inoltre la possibilità di inviare in Egitto gli specialisti del “Bambino Gesù” per formare in sede il personale sanitario e curare e operare i casi più difficili, che potrebbero così essere trattati in Egitto senza doverli ricoverare a Roma.

Mercoledì scorso, sempre da monsignor Gaid, era stato firmato il contratto per l’acquisizione del terreno necessario alla costruzione della struttura, terreno concesso dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. L’area individuata (circa 100 mila metri quadrati) si trova nei pressi della Nuova capitale amministrativa, un progetto fortemente voluto da al-Sisi e destinato ad accogliere circa sette milioni di abitanti. Pur trattandosi di un accordo bilaterale tra la Santa Sede e lo Stato egiziano, la notizia di questa nuova, futura collaborazione giunge in una fase in cui le relazioni tra l’Italia e Il Cairo non sono tra le migliori (per usare un eufemismo), a causa della dolorosa vicenda di Giulio Regeni.