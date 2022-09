La bara della regina è a Londra, nella sua Buckingham Palace. Da domani quattro giorni di omaggi

Nella cattedrale scozzese, in appena 24 ore, le sue spoglie sono state salutate da più di 26 mila persone, molte delle quali in lacrime, per la prima delle camere ardenti che precederanno i funerali (lunedì prossimo, 19 settembre). L’omaggio si è tenuto in quella Scozia divisa tra spinte repubblicane e affetto sincero per una sovrana che amava spesso recarvisi nelle sue residenze private (prima fra tutte, il castello di Balmoral, dove si è spenta giovedì scorso a 96 anni).

Ora le sue spoglie si trovano oltre i cancelli di quel palazzo, sua residenza ufficiale nel cuore della capitale inglese, fin da quando - ad appena 26 anni - salì sul trono di San Giacomo, nel 1952. È tornata dove ha vissuto e regnato dopo l’omaggio nella cattedrale di St Giles, a Edimburgo. Accompagnata dalla commozione e dall'omaggio di un popolo che si sta riversando in massa per le strade del Paese, lo stesso popolo che non più di tre mesi fa l'aveva celebrata in occasione del Giubileo di Platino per un regno da record.

Per l'ultima volta a Buckingham Palace , simbolo del potere e del prestigio legato al suo nome da tutti i sudditi britannici: il lungo addio a Elisabetta II, regina per antonomasia agli occhi del mondo lungo i settant’anni che l'hanno vista regnare, oggi è stato scandito da un'altra tappa, con il ritorno definitivo a casa, a Londra. Qui, per le strade della città, è stata accompagnata da ali di folla che hanno applaudito al passaggio del feretro.

L’ultimo viaggio da Edimburgo a Londra

Dal centro di Edimburgo la bara di Elisabetta II, avvolta nello stendardo reale, è stata trasferita all'aeroporto. Qui, al suono degli onori militari del Royal Regiment of Scotland, è stata caricata su un cargo C-17 Globemaster della RAF (a bordo del quale è salita la figlia, principessa Anna) per il tragitto verso la base di Northolt, dove è atterrato alle 18.45 (ora di Londra). Da qui il viaggio verso Buckingham Palace. Antipasto di un altro bagno di folla, in previsione di quello vero e proprio: dei milioni di persone attese a partire da domani, quando il catafalco sarà esposto per quattro giorni al tributo di chi vorrà mettersi in coda, per ore, a Westminster Hall. Sino alla vigilia del solenne funerale di Stato, che si chiuderà con la tumulazione della figlia di Giorgio VI nel castello di Windsor, presso la cappella di St George. Accanto ai resti del principe consorte Filippo, morto quasi centenario nell'aprile 2021, dopo 73 anni di matrimonio.

Stanotte a vegliare Elisabetta ci sarà ancora la sua famiglia, i figli e i nipoti. Re Carlo III in testa, che l’ha accolta in una serata piovosa a Buckingham Palace, assieme alla regina consorte Camilla, appena rientrati dall'Irlanda del Nord. A Belfast, infatti, si è tenuta la seconda tappa, dopo quella scozzese, di un primo tour da nuovo monarca di Carlo, in visita nelle nazioni di cui si compone il Regno Unito.