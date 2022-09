Barletta: scoppia incendio in area covid dell'ospedale, nessun ferito. Evacuati 4 pazienti

Paura ieri sera a Barletta dopo che un vasto incendio è divampato in una una struttura esterna dell'ospedale "Dimiccoli". La costruzione della Protezione Civile, realizzata durante il periodo covid, era inattiva da oltre un anno ed era vuota all'interno. Sul posto quattro squadre di Vigili del fuoco per domare le fiamme.

"I pazienti non corrono alcun rischio", hanno specificato dalla Asl. Quelli più vicini ai fumi, ricoverati in rianimazione, "sono stati tutti spostati, in aree sicure - ha spiegato il direttore sanitario Emanuele Tatò -. Al momento la situazione è sotto controllo, siamo in attesa di una risposta da parte dei Vigili del Fuoco che ci dicano cosa è avvenuto". La zona, nella scorse settimane era stata interessata dal furto di cavi elettrici.

Dei 4 pazienti in rianimazione: 1 è stato trasferito all'ospedale Bisceglie "Vittorio Emanuele II", mentre gli altri 3 sono in pronto soccorso all'ospedale "Dimiccoli" di Barletta. I pazienti ricoverati in gastroenterologia sono stati spostati, solo per ragioni di sicurezza, anche loro in pronto soccorso. La Asl BT fa sapere che sono stati bloccati gli accessi esterni 118 in emergenza. Ancora sconosciute le ragioni dell'incendio.