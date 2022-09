Beirut, altri assalti armati in banca: una donna e un uomo irrompono in due diverse filiali

È di oggi la notizia degli ennesimi due episodi di assalti armati alle banche libanesi, che riproducono lo stesso, identico copione: correntisti infuriati irrompono nelle filiali degli istituti di credito dove sono congelati i propri risparmi. Una donna ha rapinato una banca di Beirut con una pistola giocattolo, portando via migliaia di dollari, necessari – come ha dichiarato – a pagare le cure per il cancro della sorella. Si tratta dell'ultima di una lunga serie di “rapine” che ormai stanno scandendo la vita quotidiana della capitale libanese, alle prese con una crisi economica e sociale drammatica. Si moltiplicano, infatti, i tentativi di diversi correntisti di rientrare in possesso dei propri risparmi, bloccati negli istituti bancari del Paese dal 2019 a causa del default finanziario che ha colpito il Libano.

Sali Hafiz, questo il nome della donna, ha filmato in diretta le sue “gesta” su Facebook mentre faceva irruzione nella filiale della Blom Bank, nel centrale quartiere di Sodeco, con un’arma finta e una tanica di benzina, sembra assistita da altri correntisti. Sotto la minaccia della pistola e dopo aver cosparso di benzina se stessa e alcuni dipendenti della banca - riferiscono media di Beirut che citano l'Associazione dei correntisti libanesi - la donna ha costretto il direttore della filiale a consegnarle una parte della somma depositata, in parte anche in lire libanesi.

Sono venuta a prendere i soldi depositati di mia sorella che sta morendo in ospedale. Non sono venuta per uccidere nessuno o appiccare un fuoco, ma per reclamare i miei diritti Le frasi pronunciate da Sali Hafiz

Dopo essere scappata, ha riferito in un'intervista a una tv libanese di aver recuperato solo 13 mila dei 20 mila dollari depositati. Ed è sempre di oggi, qualche ora dopo l’episodio di Beirut, la rapina compiuta da un uomo in una banca di Aley, a nord-est della capitale, conclusasi con l’arresto del responsabile. Risale invece allo scorso 11 agosto la presa di ostaggi in una filiale della Federal Bank da parte di un uomo che reclamava lo sblocco dei propri soldi per curare il padre malato, ricoverato in ospedale. La vicenda si era conclusa con la liberazione degli ostaggi e la consegna al sequestratore di parte dei suoi soldi. Ancora prima, nel gennaio scorso, un altro uomo, sempre armato, aveva preso di mira una banca nella valle orientale della Bekaa per cercare di ottenere una somma parziale dei risparmi che aveva depositato. Spesso, come si vede, la motivazione che spinge a questi gesti estremi è la stessa: persone disperate, che non hanno altra soluzione per sopravvivere e assicurare a parenti e famigliari cure indispensabili e vitali che assaltare un istituto di credito e reclamare ciò che spetta loro di diritto.

LaPresse Un'altra immagine della Blom Bank assaltata oggi da una donna