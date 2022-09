Ieri l'assalto in banca, oggi due post su Facebook: la lotta di Sali per la sorella malata di cancro

Dopo l’episodio di ieri, dell’ennesimo assalto a una banca di Beirut, torna a farsi viva Sali Hafiz, la donna che si è introdotta in una filiale della Blom Bank, nella capitale libanese, con una pistola giocattolo e una tanica di benzina, minacciando di darsi fuoco se i dipendenti dell’istituto di credito non le avessero consegnato i suoi risparmi. Soldi, a suo dire, necessari a pagare le cure per la sorella, malata di cancro. Oggi, tramite i suoi canali social, scrive due post in cui fornisce degli aggiornamenti a quanti in queste ore l’hanno sostenuta, approvando in qualche modo il suo gesto (pare che ieri alcune persone presenti in banca le abbiano dato una mano a recuperare parte del proprio denaro): in un primo post, Sali pubblica una foto della sorella in un letto d’ospedale, accanto ad una bambina. E scrive: “Vita mia, te lo prometto, andrai all’estero per le cure, ti rialzerai di nuovo, così potrai crescere la tua bambina, anche se questo dovesse costarmi la vita… Possa Dio farti guarire”.

Facebook Il post di Sali Hafiz sulla sorella malata

In un post successivo, Sali ha precisato di essere in aeroporto, in partenza per Istanbul: “Tutto il governo sta circondando la mia casa ma sono in aeroporto, ci vediamo a Istanbul. Ciao”, lasciando intendere, con questo, un viaggio all’estero per sfuggire alle autorità libanesi, che la stanno cercando per quello che comunque resta un reato. Alla fine è riuscita a portare via 13 mila dei 20 mila dollari custoditi sul suo conto, che in parte è costituito anche da lire libanesi.

Facebook Il post di Sali Hafiz in cui scrive di essere in partenza per Istanbul