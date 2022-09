'Bella Ciao', interviene Al Bano: "Io l'avrei cantata, ma le critiche alla Pausini sono esagerate"

''A me queste critiche feroci a Laura Pausini sembrano esagerate. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Se non ha cantato 'Bella ciao' avrà avuto i suoi motivi, forse aveva paura che cantandola sarebbe stata strumentalizzata per fini politici''.

Al Bano ha voluto dire la sua sul video diventato virale in cui la regina del pop italiano, ospite a ‘El Hormiguero’ popolare quiz della tv spagnola, declina l'invito a intonare la canzone-inno della Resistenza partigiana e della lotta al fascismo.

Sollecitato in merito alle polemiche social sul ‘caso’ Pausini, l'artista ha difeso la libertà di scegliere cosa cantare e quando farlo, ma ha anche sottolineato: ''Io l'avrei cantata tranquillamente. 'Bella ciao' appartiene al mondo intero, al di là delle idee politiche. L'ho cantata un sacco di volte, non lo farei solo se sentissi che c'è aria di strumentalizzazione''.

La Pausini si era giustificata dicendo: "E' una canzone molto politica e io non voglio cantare canzoni politiche". Una frase che le ha attirato moltissime critiche di fan delusi dal no della cantante.