Bene Milano, Europa debole

Incertezza sui listini europei nell’attesa di un andamento incerto che Wall Street lascia presagire attraverso l lettura dei sui futures. In questo clima Milano è l’unica piazza che si apprezza, +0,21%, con acquisti che privilegiano i bancari. Londra cede lo 0,13%. Parigi e Francoforte lasciano sul terreno intorno al mezzo punto percentuale. In calo le quotazioni del gas naturale, a 192 euro al megawattora, ma il prezzo del petrolio è in leggero rialzo con il Brent sopra i 90 dollari il barile. Acquisti sui titoli di stato, con il rendimento dei nostri btp decennali che scende al 4,06%. Euro sempre debole, viene scambiato a 0,9880 contro dollaro e a quota 0,96 e 60.