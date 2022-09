Berrettini ci regala il backstage di un selfie che resterà nella storia del tennis

Roger Federer, che ha già annunciato il suo ritiro dalle competizioni tennistiche si trova a Londra per giocare la Laver Cup. L'edizione 2022 sarà la quinta edizione di questa competizione: un torneo di tennis annuale a squadre divise per rappresentative. Le due squadre, Europa e Resto del mondo, si sfideranno al The O2 Arena di Londra dal 23 al 25 settembre 2022. Sarà l'ultimo torneo della carriera di Roger Federer. Roger è chiaramente nella rappresentativa Europea e con lui ci sono lo spagnolo Rafael Nadal (n° 2 nel rankink ATP), il greco Stefanos Tsitsipas(6), il serbo Novak Đoković(7), il norvegese Casper Ruud(2), per il Regno Unito Andy Murray e per l'Italia Matteo Berrettini(15).