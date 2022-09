La posta in gioco alle elezioni di metà mandato di novembre è alta: dai “diritti sulle armi al riscaldamento climatico, passando per la democrazia. Siamo a un punto di svolta, quello che accadrà nei prossimi quattro, cinque o sei anni determinerà cosa accadrà nei prossimi 30 anni”. Lo afferma il Presidente Usa Joe Biden nel corso di un evento di raccolta fondi per i democratici.

“Se perdiamo la Camera e il Senato, cambia la traiettoria di quelli che vogliamo fare”, mette in evidenza Biden.