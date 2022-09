Biden: "L'economia Usa è ancora forte e la disoccupazione è bassa"

Joe Biden è volato nel Delaware per votare alle primarie dei democratici che si svolgono nello Stato. Ai giornalisti ha parlato della situazione economica del Paese ed ha dichiarato di non essere preoccupato per il crollo di Wall Street. "La Borsa non riflette necessariamente lo stato dell'economia ,l'economia Usa è ancora forte e la disoccupazione è bassa", ha aggiunto. Anche sull'inflazione Biden ha detto di "non essere preoccupato". "Parliamo dello 0,1", ha precisato il presidente commentando i dati.

Sulla questione ucraina il presidente ha dichiarato che la strada è ancora lunga: "Non si può rispondere alla domanda se l'Ucraina è a un punto di svolta. E' difficile dirlo". È chiaro che gli ucraini hanno fatto progressi significativi. Ma sarà un lungo cammino", ha aggiunto