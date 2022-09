Fece cadere bimbo di 4 anni giù dal balcone, domestico condannato a 18 anni per omicidio

Venerdì 17 settembre 2021 il piccolo Samuele, di soli 4 anni, cadde dal balcone della sua abitazione, si scoprì poi che a lasciarlo cadere fu il domestico che da anni lavorava per quella famiglia. Oggi a distanza di un anno e dieci giorni da quella tragedia il gup Nicoletta Campanaro ha chiuso il processo di primo grado condannando a 18anni di reclusione Mariano Cannio, 39 anni, in cura per una patologia psichiatrica. Il giudice ha accolto le richieste del pm Barbara Aprea coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone. I genitori di Samuele, il nonno e altri suoi familiari, presenti, alla lettura della sentenza, non sono riusciti a trattenere l'emozione. dichiarando attraverso il loro legale: "Non è opportuno parlare di soddisfazione, ci siamo rimessi nelle mani della legge".