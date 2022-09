Bollette, 9 milioni di italiani a rischio "povertà energetica", identikit delle famiglie vulnerabili

Si tratta di nuclei familiari che "non riescono ad utilizzare con regolarità l'impianto di riscaldamento", ed usano raramente lavatrice, lavastoviglie, forno e aspirapolvere: secondo la Cgia di Mestre sarebbero 9 milioni gli italiani a rischio "povertà energetica" a causa del caro bollette di gas e luce, dati definiti "allarmanti" dall'associazione artigiani e piccole imprese, che ha analizzato i dari del Rapporto Oipe 2021 - l'osservatorio italiano sulla povertà energetica - soprattutto perchè calcolati prima dello shock energetico scoppiato in Italia nella seconda metà del 2021. In testa alla classifica di difficoltà delle famiglie in difficoltà il Sud con la Campania.

Al Sud: 1 famiglia su 3 in "povertà energetica"

Nell'identikit delle famiglie "vulnerabili" energeticamente, quelle con un elevato numero di componenti che risiedono in alloggi in cattivo stato di conservazione, con il capo famiglia giovane, spesso inoccupato e/o immigrato. A livello geografico - così nello studio della Cgia - la situazione più critica soprattutto nel Mezzogiorno: in questa macro area la frequenza della povertà energetica è la più elevata d'Italia ed interessa tra il 24 e il 36% delle famiglie residenti. In termini assoluti è la Campania la regione maggiormente in difficoltà: il numero delle famiglie che utilizza saltuariamente luce e gas (sempre dati del 2021) oscilla tra le 519 mila e le 779 mila unità. Altrettanto critica la situazione in Sicilia: con una forchetta che oscilla tra i 481mila e i 722 mila nuclei familiari, a seguire la Calabria: tra le 191 mila e le 287 mila famiglie in difficoltà nell'utilizzo quotidiano di energia elettrica e metano.

I dati delle altre regioni del Sud

Un po meno critica, ma comunque con una "vulnerabilità" energetica medio-alta, le altre regioni del Mezzogiorno ed alcune del Centro - per la Cgia - che presentano una forchetta che varia dal 14 al 24% delle famiglie residenti: la Puglia (numero di nuclei tra i 223 mila e gli 383 mila), la Sardegna (tra 102 mila e 174mila), le Marche (tra 90 mila e 154 mila), l'Abruzzo (tra 77mila e 132 mila) e l'Umbria (tra 53 mila e 91 mila). Situazione che migliora man mano che si risale la penisola.

La fascia "a rischio medio-basso"

Tra il 10 e il 14 per cento delle famiglie coinvolte il Lazio, ed alcune regioni del Nord: Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

Nella fascia più bassa, infine, quella che comprende un numero di nuclei familiari in difficoltà che va dal 6 al 10 per cento del totale: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Trentino Alto Adige.

