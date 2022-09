Bollette impossibili, protesta l'industria alberghiera: 'Gestori furbetti e imprese senza tutela'

Dopo le bollette esposte in vetrina organizzata da baristi e ristoratori aderenti alla Fipe (Federazione Nazionale Pubblici Esercizi), dopo le bollette bruciate in piazza a Napoli e a Terni da esercenti aderenti a Confcommercio, l’onda di proteste contro gli aumenti vertiginosi del gas e dell’energia elettrica non si ferma, anzi, monta sempre di più.

Ad alzare la voce è l’associazione TNI Italia (Tutela Nazionale Imprese). Nata durante il primo lockdown a marzo 2020 da un gruppo di ristoratori toscani per chiedere tutele per le perdite che la pandemia avrebbe procurato, oggi rappresenta circa 40 mila imprese dell'industria alberghiera da nord a Sud dell’Italia.

Al grido di “Basta speculare sulle famiglie, basta speculare sulle piccole imprese”, gli associati TNI Italia si sono dati appuntamento a Roma il 13 settembre davanti al palazzo di Eni per manifestare la loro rabbia e il loro scontento.

La protesta di TNI Italia contro rincari e furbizie

Nel frattempo però si stanno dando da fare in modo concreto.

“Di fronte a bollette energetiche improponibili e insostenibili - afferma il direttore nazionale di TNI Italia, Simone Giannerini - che porteranno tante attività a chiudere, l’associazione sta raccogliendo le bollette di famiglie e imprese per presentare un esposto alla magistratura in cui, oltre ai rincari da capogiro, si denunciano i comportamenti vessatori che i gestori mettono in atto”.

Ad assistere l'associazione sindacale è l'avvocato Barbara Gualtieri che ci spiega meglio quanto sta accadendo.

"Le grandi società dell'energia stanno ottenendo dei profitti. Non si può giustificare la sproporzione di questi aumenti da decine di migliaia di euro liquidando gli esercenti in difficoltà con 'la guerra in Ucraina'. Noi riteniamo - commenta l'avvocato, che il governo non abbia concretamente predisposto misure adeguate ed efficaci per gestire la situazione e i costi, ma soprattutto per contenere, moderare e disciplinare le diminuzioni di potenza e i distacchi che vengono, anche in questo momento emergenziale, minacciati e posti in essere con le modalità di sempre nei confronti degli esercenti. Oltre a ricevere bollette stratosferiche, se non ce la fanno a pagare, le imprese si vedono nell'impossibilità di lavorare anche quando il reclamo è pendente. Questo perché la tempistica concessa alle aziende fornitrici per poter abbassare la potenza o procedere al distacco è assai più rapida della risoluzione di un reclamo. Per questo - prosegue il legale - presenteremo esposto alle Procure, ma anche all'Antitrust e ad Arera, affinché si approfondisca e si verifichi l’adeguatezza delle misure esistenti, che appaiono insufficienti”.