Bollette, oggi i nuovi prezzi sull'energia: attesa per la comunicazione dell'Arera

Cresce l'attesa per la comunicazione dell'autority per l'energia di oggi, che dovrebbe aggiornare le tariffe, con pesanti rincari sulla bolletta della luce.

Mentre Nomisma stima i possibili aumenti "fino al 100% del prezzo", l'intervista a Repubblica del ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani: "Subito il price cap, o le bollette non scenderanno".

VV1ntermute/Pixabay Decreto bollette

Besseghini (Arera): "Variazione estremamente rilevante per i consumatori"

Per quel che riguarda la bolletta elettrica, forte preoccupazione è stata espressa ieri da Stefano Besseghini, presidente di Arera, all'Italian Energy Summit del Sole24 Ore - "Andremo incontro a una variazione estremamente rilevante per i consumatori, in un quadro rilevante di variazione di tutto il sistema - così il numero uno dell'Authority, che ha aggiunto che gli interventi a tutela dei consumatori più vulnerabili "avranno un ruolo per cercare di mitigare impatti: ma con un ruolo marginale perché le crescite sono state importanti".



Arera: "Variazione estremamente rilevante per i consumatori"

Ansa Bollette gas rincari

Quando l'Authority scrisse il 29 luglio: "Drammatica crescita prezzi all'ingrosso dell'energia"

Il 29 Luglio, l'Authority per l'energia aveva già annunciato l'aggiornamento tariffario previsto per il 1 Ottobre scrivendo che "L'ulteriore drammatica crescita dei prezzi all'ingrosso dell'energia, legata al conflitto in Ucraina ed alla riduzione dei flussi di gas praticata dalla Russia, ha portato l'Autorità a introdurre misure a tutela dei consumatori e a garanzia della continuità delle forniture - così scriveva l'Arera - dal 1 di ottobre, con il prossimo aggiornamento tariffario, cambia il metodo di aggiornamento dei costi della materia prima gas per le famiglie che sono ancora nelle condizioni di tutela".

Si tratta di "7,3 milioni di clienti domestici, su un totale di 20,4 milioni, il 35,6% circa".

Ipa Consumi, bollette, aumenti

Nomisma: "Bollette elettriche +100%"

Già ieri Nomisma Energia aveva previsto per il prossimo trimestre, un aumento delle bollette elettriche "di circa il 60%, con un nuovo massimo del prezzo dell’elettricità di 66,6 centesimi per kWh, 25 centesimi in più rispetto al trimestre precedente". E in assenza dell’intervento del governo, aveva sottolineato il presidente, Davide Tabarelli, "l’aumento potenziale delle bollette elettriche per il prossimo primo ottobre sarebbe prossimo al raddoppio, più 100%.

ANSA Roberto Cingolani