Nelle Marche è strage: 6 morti e 3 dispersi. Si cercano madre e figlio, sindaco: "Che Dio ci aiuti"

" Le ricerche dei dispersi continuano attivamente , non escludiamo che abbiano potuto trovare riparo in altre abitazioni". Lo ha detto ai microfoni di Rainews24 l'assessore alla protezione civile della Regione Marche, Stefano Aguzzi. Alle 8 è in programma una riunione con Prefettura di Ancona, Protezione civile e Regione Marche per fare il punto della situazione. “ Voglio sperare che il bilancio delle vittime sia definitivo ”, ha concluso l'assessore.

Quattro morti sono stati recuperati a Ostra, uno a Trecastelli e uno a Barbara tutti comuni in provincia di Ancona. Il territorio è attraversato dal fiume Misa la cui piena ha raggiunto il picco massimo. La piena aveva nel frattempo allagato altre zone della città: Borgo Bicchia (il quartiere più colpito dall'alluvione del 2014), il Vallone, il quartiere Vivere Verde.

Non ci sarebbero al momento dispersi invece nella zona di Cantiano, in provincia di Pesaro Urbino. In base alle verifiche effettuate fino ad ora dalle autorità locali e comunicate alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco, non risultano dunque al momento persone disperse come si è temuto in un primo momento. Gli interventi dei soccorritori sono comunque ancora in corso. Un fiume d'acqua ha invaso le strade, trascinando via alcune auto e allagando i piani terra delle abitazioni. Il paese, circa duemila abitanti, è al momento isolato almeno per quanto riguarda le telecomunicazioni: gli abitanti sono barricati nelle abitazioni, senza energia elettrica.