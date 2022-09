Bomba d'acqua a Cantiano nelle Marche, strade ridotte a torrenti

Non ci sarebbero al momento dispersi nella zona di Cantiano, in provincia di Pesaro Urbino, dove in serata si è abbattuta una bomba d'acqua. In base alle verifiche effettuate fino ad ora dalle autorità locali e comunicate alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco, non risultano dunque al momento persone disperse come si è temuto in un primo momento. Gli interventi dei soccorritori sono comunque ancora in corso.

Una bomba d'acqua ha colpito in serata l'alto Pesarese, al confine con l'Umbria, e in particolare il comune di Cantiano, dove un fiume d'acqua ha invaso le strade, trascinando via alcune auto e allagando i piani terra delle abitazioni.

Il paese, circa duemila abitanti, è al momento isolato almeno per quanto riguarda le telecomunicazioni: gli abitanti sono barricati nelle abitazioni, senza energia elettrica.