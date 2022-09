Borse ancora in calo per timori di recessione

Altra giornata di ribassi sui mercati azionari. In avvio a Milano -1,10% per l'indice Ftse Mib. Ieri -1,22%, che ha portato la discesa di agosto al 3,78%. Oggi calo dello 0,90% per Londra e Francoforte, -1,14% per Parigi, sulla scia anche del segno meno di ieri a Wall Street (Dow Jones -0,88%). Giù anche i mercati asiatici: nella notte -1,53% per l'indice di Tokyo, -1,72% per Hong Kong.

Sullo sfondo rimangono le preoccupazioni per i rialzi dei tassi da parte della Fed americana, che per il governatore Jerome Powell continueranno, per contrastare l'inflazione, anche a costo di "dolore" per famiglie e imprese, come ha detto al forum di Jackson Hole la scorsa settimana.

Sono lo specchio dei timori di recessione i rendimenti dei titoli di Stato Usa: quello del titolo a 2 anni è del 3,49%, 30 punti base in più del titolo a 10 anni, 3,19%: è la cosiddetta inversione della curva dei rendimenti, che storicamente ha anticipato le frenate dell'economia. Si è verificata dal 6 luglio ed andata allargandosi con il passare delle settimane.

Non ha aiutato il calo dell'indice dei direttori acquisti in Cina, che ha mostrato per la manifattura una discesa ad agosto sotto la quota 50 (49,5), e quindi indica una contrazione delle attività.

Un aggiornamento sul prezzo del gas, sceso ieri di quasi il 10%. Oggi -3%, a quota 232 euro al megawattora: la discesa rispetto a venerdì scorso è di oltre 100 euro. Ma il prezzo rimane otto volte quelli di un anno fa e oltre il doppio rispetto a fine giugno.

Questa settimana è sceso anche il prezzo del petrolio. Ora il Brent è scambiato poco sotto i 95 dollari al barile.

Queste discese avevano portato ieri a un calo dei titoli energetici. A pesare era stata però la prospettiva di maggiori tasse sugli extra-profitti. Eni ieri ha annunciato di aver ricalcolato le tasse sugli extra profitti che dovrà pagare, da 550 milioni a 1,4 miliardi. Oggi i cali permangono: Eni -1,17%, Terna -1,32%, A2A -0,85%, mentre Hera, dopo -6% oggi è attorno alla parità.



Le discese maggiori oggi sono per Interpump (-2,09%), seguita da Fineco e Moncler (-1,85% per entrambe), Leonardo -1,80%.