Borse caute bene le banche

Avvio contrastato per le borse europee in attesa dei dati in arrivo oggi negli Usa.

I principali indici ora si orientano al rialzo, con Milano +0,28%, Londra +0,6%, Francoforte +0,45%.

A Piazza Affari punti contrastati gli energetici Enel -0,92%, Eni +0,19%, Tra i bancari Intesa +0,94%, Unicredit a +1,62%, mentre Mps guadagna l'1,96% nel giorno dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione di un aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro.

Resta sotto la parità l'euro sul dollaro, mentre il rendimento dei btp decennali sale in apertura al 4,04%. Gas ancora sopra i 220 mwh.