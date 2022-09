Borse deboli, attesa per la Bce

Dopo la giornata volatile di ieri oggi le Borse europee aprono deboli, con Milano che cede lo 0,7% in avvio di contrattazioni, in linea con Francoforte, Londra e Parigi.

Domani attesa per la riunione della Bce che deciderà un nuovo rialzo dei tassi, probabilmente di 75 punti base per combattere un'inflazione che in vari Paesi membri dell'euro è a doppia cifra.



Attenzione sempre alle materie con il gas partito in rialzo a 245 euro per megawattora, per poi ritracciare sotto quota 300. Siamo comunque a 10 volte i valori di un anno fa.



Cala invece il petrolio, il Brent del Mare del Nord è a 91,5 dollari, i valori di gennaio. In genere il greggio sconta le previsioni di rallentamento economico.



Nel pomeriggio infine ci sarà la pubblicazione del Beige Book della Fed statunitense, le valutazioni sullo stato dell'economia Usa.