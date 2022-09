Borse europee in rialzo sulla scia dei future di Wall Street

I mercati hanno accolto senza scossoni il voto italiano e ieri Milano è stata la migliore in Europa. Anche oggi l’avvio è in rialzo sulla scia dei future di Wall Street che risalgono dopo il ritorno dell’indice Dow Jones in zona Orso, in calo del 20% rispetto ai massimi di periodo.

Piazza Affari sale dell’1,21% in linea con Francoforte, mentre Parigi e Londra limitano i progressi sotto il punto percentuale.

Sul listino milanese molto bene Nexi (+7,06%) che presenta il piano strategico. Ancora in fase di pre-apertura invece Mps. Già ieri il titolo non era riuscito a fare prezzo dopo il raggruppamento dei titoli in vista dell’aumento di capitale. Attualmente il titolo segna un teorico -23%.

Resta sotto tensione il mercato dei titoli di Stato. L’aumento dei rendimenti in tutta Europa spinge anche il nostro decennale al 4,58%, ai massimi dal 2013, mentre il differenziale con i Bund tedeschi si allarga a 249 punti base.

In recupero l’Euro sul Dollaro dopo i minimi di ieri. Il cambio tra le due monete è a quota 0,9662.