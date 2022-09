Borse europee preoccupate in attesa della Fed

Avvio in rosso per le Borse europee nel giorno della decisione della Federal reserve sui tassi d'interesse - che dovrebbero crescere ancora, di almeno 0,75 punti. Milano a -0,68%, perdono quasi l'1% Parigi e Francoforte.

Preoccupazione ancora più evidente sui mercati asiatici, con tutte le Borse principali in calo dell1% o oltre - ad eccezione di Shanghai, che resiste sulla parità. Particolarmente penalizzato il settore dell'high tech: per dare un parametro, l'indice Hang Seng Tech (un po' l'equivalente del Nasdaq per il quadrante asiatico) perde oltre il 2 e mezzo percento. L'imminente decisione della Fed influisce anche sul mercato dei cambi: con un nuovo rialzo del costo del denaro in vista negli Stati Uniti, gli operatori comprano dollari e fanno rafforzare ancora la moneta americana anche nei confronti dell'euro, ormai stabilmente sotto la parità a 0,9966. Dall'inizio dell'anno, la moneta unica si è svalutata di quasi il 13% nei confronti del dollaro, proprio per effetto di una politica monetaria più restrittiva oltreoceano.

Chiudiamo con il prezzo del gas, che stamattina torna sopra i 200 euro al megawattora, a quota 206.