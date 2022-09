Borse giù nel giorno delle "quattro streghe". Il gas scende sotto i 190 euro

Indici negativi nell'ultima giornata della settimana. A Milano -1% per l'indice Ftse Mib. Simili i cali di Parigi, Francoforte e Madrid, un po' meglio Londra (-0,40%). Il bilancio settimanale per Piazza Affari è di assoluta parità rispetto alla chiusura di venerdì scorso.

Oggi i listini sono influenzati dalla cosiddetta giornata delle quattro streghe. Come ogni terzo venerdì di ogni trimestre scadono le opzioni e i future sugli indici e le opzioni e i future sulle singole azioni. Sono strumenti derivati che vanno rinnovati oppure no e quando arriva il giorno delle scelte ci possono essere dei movimenti anomali, non giustificati dalle notizie di giornata. Gli analisti hanno calcolato che questi derivati hanno un controvalore di 3000 miliardi di dollari.

Anche a Wall Street andamento negativo: -1% per il Dow Jones, -1,70% per il Nasdaq. In evidenza il titolo di Fedex, -21%, dopo che la società di spedizioni ha ritirato le previsioni sull'esercizio in corso (guidance) e lanciato un allarme sui profitti. A pesare sui conti, la frenata dell'economia mondiale.

A Piazza Affari i cali maggiori per Telecom Italia, -6,98%, Cnh Industrial, -4,73%, seguite da Tenaris, Nexi e Moncler, tutti con discese di oltre il 2%. Maggiori rialzi anche oggi per due bancari: Banco Bpm e Bper, in salita di circa l'1%.

Importante aggiornamento sul gas: torna sotto i 200 euro al megawattora, a quota 188. E' dal 25 luglio che una seduta non chiude con il prezzo sotto i 190 euro.