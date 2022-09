Borse in balia delle "Quattro Streghe"

Restano negativi, Londra a parte, pur riducendo le perdite i mercati azionari, in una settimana complessivamente in rosso.



Piazza Affari al giro di boa cede lo 0,7%, peggio fa Francoforte.

Il clima è di attesa, ancora per le mosse delle banche centrali, settimana prossima la Fed, con una inflazione americana sopra le attese e quindi un percorso di rialzo dei tassi che rischia di diventare anche più deciso.



Oggi è la giornata delle cosiddette Quattro Streghe - cioè la contemporanea scadenza tecnica dei contratti di future e opzioni su indici e azioni - e questo normalmente aggiunge incertezza ai listini.



In mattinata la lettura finale Eurostat sull'inflazione di agosto dell'eurozona, confermata a 9,1 ad agosto, 9,1% anche in Italia (per Istat invece +8,4%).

Rovescio positivo della medaglia è che ne guadagna l'export a luglio nel nostro Paese: record da quando sono cominciate le serie storiche nel 91: 57,8 miliardi a valori correnti.