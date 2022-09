Borse ancora in calo a metà seduta

Continuano a essere influenzate negativamente da varie aspettative macroeconomiche e dall'andamento delle materie le Borse europee. Milano a metà seduta cede il 2,4 percento, solo Londra in Europa riduce le perdite a -0,7%. Il gas dopo la proroga della chiusura del Nord Stream 1 è in rialzo del 30 percento rispetto alla chiusura di venerdì, a 266 euro megawattora (comunque sotto i valori di una settimana fa). Anche il petrolio prosegue la sua salita a 95,7 dollari al barile Giovedì 8 la riunione Bce in cui ci si attende un rialzo di 50 o 75 punti base per i tassi di interesse dell'eurozona,lo spread italiano si allarga leggermente, a 239 punti, con rendimento del decennale al 3,96%. L'Euro resta debole a 0,9925 sul dollaro.