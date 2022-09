Borse in calo con Wall Street

La stretta creditizia annunciata dalla Fed, e a seguire da altre banche centrali, ha indotto gli investitori ad alleggerire le posizioni sull’azionario, nel timore che all’orizzonte si presenti una recessione. Una prospettiva peraltro non rifiutata dalla Banca Centrale Europea che nel suo ultimo bollettino ha evidenziato anche i rischi di una prolungata inflazione. Wall Street ha aperto in calo (Dow Jones -0,25% e Nasdaq – 1,31% alle 17 ora italiana) e le borse europee hanno appesantito il loro andamento. In questo clima Milano ha perso in chiusura l’1 e 07%, Londra l’1 e 08%. Francoforte e Parigi le peggiori, con una flessione intorno all’1 e 85%.

Sul mercato obbligazionario sono tornati a salire i rendimenti dei titoli di stato, con il nostro decennale al 4,18%. Ancora più debole l’euro, che scende a 0,98 e 15 contro dollaro e a 0,96 e 35 contro franco svizzero. In ribasso le quotazioni del gas naturale, sceso ad Amsterdam a 192 euro al megawattora. Petrolio Brent invece in leggera risalita, a 90,45 dollari il barile.