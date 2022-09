Borse in calo, euro debole

Seduta decisamente negativa per le borse europee, che chiudono in rosso zavorrate dai bancari e dagli industriali in attesa delle prossime mosse della Banca centrale americana.

Milano è la peggiore e termina a -1,66%, Francoforte cede l'1,05% e Parigi l'1,35%, mentre Londra lima a -0,61%.

A Piazza Affari i titoli peggiori sono stati Banca Generali (-5,89%), Banca Mediolanum (-4,53%) e Finecobank (-4,02%). In controtendenza Nexi (+1,42%).

Domani alle 20 ora italiana l'atteso verdetto della Federal Reserve sul rialzo dei tassi. Wall Street procede negativa.

L'altro effetto è il rafforzamento del dollaro, considerato bene rifugio. L'euro chiude in calo sotto la parità e passa di mano a 0,9992 dollari. Il biglietto verde si mantiene sui massimi di 20 anni nei confronti delle principali valute.

Intanto le quotazioni del petrolio continuano a cedere sui timori di recessione e il Brent scende sotto la soglia dei 90 dollari. Giù anche il greggio americano.

La borsa di Mosca nel frattempo è crollata a -8,7%, dopo l'annuncio di un referendum separatista dell'autoproclamata repubblica del Donbass per l'annessione alla Russia.