Borse in calo, euro debole

Il rialzo dei tassi negli Stati Uniti, a cui sono seguite le decisioni di altre banche centrali in Europa, hanno lasciato nell’incertezza gli investitori, che si alleggeriscono di azioni. Milano cede in quarto di punto in linea con Londra, mentre Parigi e Francoforte cedono oltre mezzo punto. In calo il prezzo del gas, che scende a 189 euro al megawattora, stabili i prezzi del petrolio con il Brent a 90 dollari il barile. Ancora debole l’euro, scambiato a 0,98 e 60 contro dollaro e a 0,97 contro franco svizzero. Acquistati invece i nostri btp decennali, il cui rendimento scende al 4,01% dal 4,15% di ieri.