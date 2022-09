Borse in calo, gas e rendimenti in rialzo

All’asta di bot semestrali è stata interamente collocata una tranche di 5 miliardi di euro, con il rendimento che praticamente è raddoppiato sfiorando il 2%. Anche sul mercato secondario sono cresciuti i rendimenti dei decennali, con quello del nostro btp che ha toccato il 4,90% per poi assestarsi sul 4,65%.

In questo contesto le vendite sui bond non sono state compensate da acquisti sull’azionario, che è rimasto fragile sin dalla mattinata. Solo l’apertura in lieve progresso di Wall Street ha contribuito a ridurre le perdite, con Milano che a metà pomeriggio lascia sul terreno lo 0,70%. Piatta Londra, mentre Francoforte e Parigi cedono tra lo 0,20 e lo 0,40%. In rialzo le quotazioni del gas, che si presenta a 201 euro al megawattora sulla piattaforma di Amsterdam, mentre il petrolio Brent è a 85 dollari il barile. L’euro è stabile contro dollaro a 0,9620.