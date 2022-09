Milano positiva in controtendenza in Europa

È stata una giornata negativa in Europa, mentre a Milano l'indice principale ha visto una giornata con molti cambi di segno. È stato positivo nella mattina, poi ha alternato fasi di rialzo e ribasso. La chiusura a +0,49%. Londra (-1,47%) e Francoforte (-1,22%) hanno avuto i cali maggiori tra i mercati principali.

Dopo la giornata nera di ieri invece recupera in parte Wall Street: +0,25% per il Dow Jones, +0,71% per il Nasdaq.

Anche a Milano, è stata una giornata soprattutto a due facce. Sono salite molto le banche, che a Milano pesano più che nel resto d'Europa sull'indice di borsa: +1,78% per l'indice del comparto bancario.

Giù invece la maggior parte degli altri settori, come le utilities, i titoli industriali e quelli del settore immobiliare. Sono ancora i riflessi di segno opposto dell'aumento dei tassi della Bce di giovedì scorso e delle attesa di nuovi rialzi, dopo il dato di ieri sopra le attese dell'inflazione americana.

In tema di utilities da registrare il -18% per Uniper, società tedesca in grave difficoltà finanziaria, in seguito al taglio delle forniture di gas russo. Uniper ha confermato i colloqui con il governo tedesco e l'azionista di maggioranza Fortum in merito a una possibile acquisizione quota di maggioranza dello Stato tedesco.

Intanto il prezzo del gas torna ampiamente sopra i 200 euro al megawattora. Il future di ottobre si avvia alla chiusura degli scambi a quota 225 euro, +13% rispetto a ieri; l'apprezzamento in un giorno è stato di oltre 25 euro.