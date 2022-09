Borse in netto calo, paura recessione

Il timore di una prossima recessione mette le ali e come un vento

impetuoso si abbatte sui listini. New York è vista in avvio con un calo di

circa un punto e mezzo: le borse europee si adeguano. Milano è la

peggiore con un arretramento del 2%. Londra cede poco più di un punto.

Francoforte e Parigi perdono un punto e mezzo. In flessione i prezzi del

gas, che ad Amsterdam scende a 185 euro al megawattora, in rialzo invece

il petrolio Brent Brent che sale a 88 dollari e 50 centesimi il barile. Il

rendimento del nostro btp decennale è al 4,69% mentre l’euro scende sotto

quota 0,97 contro dollaro (0,9680).