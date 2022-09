Borse in ordine sparso, gas in risalita

Irrequietezza sul mercato dei titoli di Stato. Le parole pronunciate all’Europarlamento dalla Lagarde, numero 1 della Bce, che lascia presagire un lungo periodo di inflazione e una prossima possibile recessione, hanno influenzato l’andamento dei nostri btp decennali il cui rendimento è salito al 4,65%, un livello che non si vedeva dal marzo 2013.

Le borse in Europa viaggiano in ordine sparso. Milano e Londra cedono circa mezzo punto, Francoforte e Parigi stazionano sulla parità nell’attesa di un’apertura in progresso di Wall Street nel pomeriggio.

In forte crescita il prezzo del gas naturale a 185 euro al megawattora dopo la chiusura del gasdotto Nord Stream 1 a seguito di danni le cui riparazioni richiederanno tempi non ancora precisati. Euro ancora basso su dollaro a 0,96. Il cambio con il franco svizzero è a 0,95.