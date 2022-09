Borse in panne, cala il prezzo del gas

Ancora una seduta negativa per Piazza Affari e per tutte le altre borse

europee che risentono dei venti di recessione che spirano verso

l’Occidente. I futures sugli indici americani lasciano presagire un’apertura

con un calo di oltre un punto percentuale per Wall Street.

In questo clima, Milano cede l’1 e 30%. Londra arretra di mezzo punto.

Francoforte e Parigi perdono circa un punto. In calo la quotazione del gas, che ad

Amsterdam quota 191 euro al megawattora, mentre sale a 88,50 dollari il

barile il prezzo del petrolio del Mare del Nord, il Brent. Stabile il

rendimento del Btp decennale, indicato al 4,67%. Euro contro dollaro a

0,97 e 15.