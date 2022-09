Borse in rialzo

Le principali Borse europee aprono la seduta in territorio positivo dopo il rialzo dei tassi da 75 punti base deciso ieri dalla Bce.

Piazza Affari segna +0,52%, Londra +0,78%, Parigi e Francoforte guadagnano corca lo 0,5%. Sulla piazza asiatica, Tokyo ha chiuso in positivo a +0,53% , bene anche gli indici cinesi dopo il dato in calo sull'inflazione in agosto.

Scende il prezzo del gas ad Amsterdam, 215 euro mhw. Si allarga invece lo spread, 229 punti base, il rendimento dei titoli decennali balza al 4,03%.

A Milano in luce i titoli bancari Intesa +1,9% e Unicredit +1,7% bene anche Telecom +2,9%.