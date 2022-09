Borse negative, attesa per una Fed aggressiva

Borse in leggero miglioramento a metà seduta. A Milano indice Ftse Mib è in calo dello 0,86%. Ribassi anche nel resto d'Europa, mentre la borsa di Londra è chiusa per lutto.

E' una fase negativa che dura da qualche giorno, venerdì -1,14% per Milano, e che riflette i timori di una recessione globale.

Sono preoccupazioni che vanno di pari passo con l'aspettativa di nuovi rialzi dei tassi da parte della Fed, la banca centrale americana, mercoledì sera. Gli economisti si attendono un aumento di 75 punti base, c'è anche chi prevede un aumento di 100 punti. Questo vuol dire mutui più cari, minori investimenti, un raffreddamento dell'economia e quindi della spesa, che dovrebbe portare a un calo anche dell'inflazione.

Una prospettiva che ha altre conseguenze: si rafforza il dollaro, anche contro l'euro, stabilmente sotto la parità (0,9994), e scende l'oro, sui minimi da 2 anni, a 1.660 dollari all'oncia, -9% da inizio anno.

Giù anche il prezzo del petrolio, nonostante l'uscita dal lockdown di una grande città cinese, Chengdu, da 21 milioni di abitanti.

Il ribasso riguarda anche il prezzo del gas scambiato ad Amsterdam. Ora è a 180 euro, nel corso della mattina è arrivato a 173 euro.

A Piazza Affari oggi in evidenza il recupero di Tim (+2,19%), dopo il netto calo di venerdì. Molto male invece i titoli energetici, soprattutto Eni (-3,30%), Tenaris (-3,60%) e Saipem (-4,95%).