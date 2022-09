Borse negative, petrolio in netto calo

Partenza in rosso per Wall Street, sui timori della prossima stretta della Federal Reserve: la Banca centrale americana mercoledì dovrà decidere la portata del nuovo rialzo di tassi e c'è chi comincia a scontare un aumento dell'1%.

Il Dow Jones perde subito lo 0,63% e il Nasdaq cede mezzo punto.

L'avvio di settimana negativo da parte della Borsa di New York non aiuta le europee, già deboli. Ma i listini hanno limato un po' le perdite di questa mattina. Milano perde poco più di mezzo punto in linea con Madrid, mentre Parigi cede quasi un punto e Francoforte un quarto di punto. Londra è chiusa per lutto, in occasione dei funerali di Elisabetta II.

Il gas naturale ha aperto la settimana in leggera discesa -185 euro per megawatt/ora - seguendo la tendenza della scorsa settimana. Gli stoccaggi europei ormai sono sopra l'85% e quelli italiani all'87,2%.

Il petrolio frena più bruscamente: il Brent quota 88,6 dollari al barile e il greggio americano 82,4. I prezzi sono in calo di oltre il 30% rispetto ai massimi da inizio anno: l'aggressiva stretta monetaria e i timori di recessione hanno pesato sulle prospettive della domanda.