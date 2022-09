Borse timide in attesa della Fed

L’apertura in leggero progresso di Wall Street (Dow Jones +0,46% e Nasdaq + 0,18%) ha confermato l’andamento positivo delle piazze europee. Milano e Londra si apprezzano di mezzo punto. Francoforte e Parigi viaggiano poco sopra la parità con gli investitori in attesa delle decisioni che la Federal Reserve annuncerà in serata. Intanto l’irrequietezza della situazione Ucraina, dopo il discorso di Putin, si riversa sul mercato delle materie prime, dove rincarano sia il gas naturale e sia il petrolio, mentre sul mercato dei cambi si indebolisce l’euro.

In sintesi, alle 15 e 30:

FTse Mib +0,49%

Quotazione gas naturale 210 euro/kilowattora (+8%)

Quotazione petrolio Brent 93 dollari il barile

Cambio euro dollaro 0,9910

Rendimento Btp decennale 4,15%