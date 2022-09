Borse volatili, si attende la Federal Reserve

E' stata una seduta all'insegna della volatilità. Dopo una giornata in gran parte caratterizzata dal segno meno, buona parte delle borse europee chiudono in leggero rialzo: Milano guadagna lo 0,13 Francoforte lo 0,49%, Madrid strappa lo 0,31%, mentre Parigi perde lo 0,26%. Londra resta chiusa per lutto a causa dei funerali di Elisabetta II.

In attesa del meeting della Federal Reserve che deciderà mercoledì il rialzo dei tassi americani, Wall Street appare incerta e debole.

Il gas naturale sul mercato di Amsterdam chiude sotto i 183 euro per megawatt/ora.

Dopo una brusca frenata - che ha portato il petrolio Brent a quasi 88 dollari al barile - l'oro nero recupera qualcosa e sale a 90,99 dollari. I prezzi sono comunque in calo di oltre il 30% rispetto ai massimi da inizio anno: l'aggressiva stretta monetaria e i timori di recessione hanno pesato sulle prospettive della domanda.