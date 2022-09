Brad Pitt scultore, le opere esposte in un museo in Finlandia (assieme a Nick Cave)

Una mostra da red carpet a Tampere in Finlandia: non solo Brad Pitt, all'esordio come scultore, ma anche il musicista australiano, Nick Cave. Nei 9 pannelli in gesso dell'attore hollywoodiano, i "temi" di tanti suoi film d'azione, domina il movimento, qualche pistola e scontri a fuoco.

Alcune delle opere di Pitt esposte in Finlandia. Negli spazi del museo di proprietà della fondazione intitolata all’imprenditrice della moda e collezionista Sara Hildén, Thomas Houseago ha presentato una serie di sculture e nuovi dipinti, nella sua persona, le ceramiche di Nick Cave e le sculture di Brad. Presentate al pubblico per la prima volta, le opere di Brad Pitt sembrano risentire delle esperienze sui set dei tanti film:tra gli altri lavori, anche un pannello in gesso raffigurante la scena di uno scontro a fuoco, nonché varie sculture a forma di casa in silicone trasparente, ciascuna delle quali è stata colpita da munizioni di diverso calibro, rivelandone la traiettoria e bloccando, nella materia plastica, il movimento distruttivo.

L'amicizia di lunga data con l'artista Houseago in un tweet del 2019:

La vita del diavolo, di Nick Cave Tenendo invece fede alla sua vena musicale un pò apocalittica, Cave ha realizzato figurine in ceramica smaltata che raffigurano la vita del Diavolo in 17 steps e altrettanti pezzi, di altezza compresa tra 15 e 50 centimetri, ciascuno realizzato a mano, dipinto e smaltato dal musicista in Inghilterra tra il 2020 e il 2022. Esteticamente, la serie strizza l’occhio alle popolari figurine vittoriane in stile Staffordshire Flatback, di cui il cantautore è un appassionato collezionista.

Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images Brad Pitt al Festival di Venezia 2022