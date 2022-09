Britney Spears sui social: "Non mi esibirò più. Sono traumatizzata a vita"

Britney Spears potrebbe non salire più su un palcoscenico per esibirsi. Lo rivela lei stessa in un post su Instagram nel quale dice di essere rimasta traumatizzata. In particolare la popstar si riferisce alle condizioni di lavoro durante i tredici anni in cui è rimasta soggetta alla tutela legale del padre.

"Sono traumatizzata a vita - si legge nel messaggio condiviso con i follower - e sì mi sono rotta il c... e no probabilmente non mi esibirò più anche perché sono testarda e farò valere le mie ragioni".

Britney dice che durante gli anni della tutela legale non era contenta delle foto e dei video che erano stati fatti durante i suoi tour. Così come non era contenta dei ballerini. Secondo quanto scrive il sito Cinema Blend, il fatto di non volersi più esibire non è una cosa che nasce ora.

Già nel 2021, l'ex manager Larry Rudolph disse che la cantante aveva manifestato l'intenzione di abbandonare le scene, tuttavia questa è la prima volta che lo afferma da quando, dopo 13 anni, ha il pieno controllo della sua vita e può decidere cosa fare.

Intanto, anche se forse non ci sarà più un tour, Britney è tornata alla musica dopo l'ultimo album nel 2016, 'Glory', duettando con Elton John in 'Hold Me Closer'.