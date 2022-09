Bruxelles valuta tutte le opzioni sul price cap. Fitch: "Ue può resistere senza gas russo"

I costi dell'energia sono saliti alle stelle dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che è il principale fornitore di gas naturale all'Europa per il riscaldamento e la produzione di energia. Le incertezze sui mercati incidono sulla spesa pubblica, ma anche su quella delle famiglie. Uno ad uno i paesi europei cominciano a prendere le misure a contrasto: l'Italia, tramite il Ministro alla Transizione energetica Roberto Cingolani ha annunciato una prima misura da adottare entro l'autunno e cioè ridurre di un grado e di un'ora il riscaldamento degli uffici pubblici e privati, la Spagna annuncia che taglierà l' Iva sul gas dal 21% al 5% a partire da ottobre per ridurre l'impatto dell'aumento dei prezzi del gas sulle bollette delle famiglie. Lo ha annunciato il primo ministro Pedro Sanchez .

Il primo è il vertice dei ministri dell'energia di venerdì 9 settembre in cui emergeranno soprattutto i dettagli tecnici, e poi la plenaria dell'europarlamento di Strasburgo del 14 per cui è atteso il discorso della presidente Ursula Von Der Leyen sullo stato dell'Unione. Per l'occasione la titolare della Commissione fornirà dettagli sulle misure ai prezzi a contrasto dell'emergenza energetica, che attanaglia il vecchio continente da quando è cominciata la guerra in Ucraina. "Prima ascolteremo i ministri dell'energia, poi avanzeremo opzioni concrete", ha detto la vicedirettrice generale per l'energia della Commissione europea Mechthild Wörsdörfer parlando ai deputati della commissione industria del parlamento Ue.

E' frenetico il lavoro a Bruxelles per trovare la quadra sulla questione del tetto al prezzo del gas. Si lavora a una vera e propria riforma del mercato dell'elettricità sul medio e lungo termine. Due gli appuntamenti importanti per mettere insieme le tessere che mancano.

Allo studio anche una soluzione sul decupling, cioè il disaccoppiamento del prezzo del gas da quello dell'elettricità. Le ondate di caldo estivo hanno causato un'impennata della domanda di elettricità per i dispositivi di raffreddamento, riducendo al contempo la produzione di energia idroelettrica.

Tuttavia, mentre Bruxelles fa i conti con la crisi energetica e il Cremlino continua a usare il gas come "arma di guerra", calano i prezzi delle materie prime. Ad Amsterdam le quotazioni del gas sono scese a 231 euro al megawattora (-3,6%) nonostante la chiusura del Nord Stream. Prezzo in calo anche a Londra dove si attesta a 546 Penny al Mmbtu (-0,4%). In discesa anche il petrolio con il Wti che raggiunge gli 88 dollari al barile (-1,6%) e il Brent a 94 dollari (-1,7%). Cede anche l'oro che scende a 1.706 dollari l'oncia (-0,3%) e l'argento a 17,81 dollari (-1%). In netto calo anche il nichel e il rame (-1,8%) e l'alluminio (-2,4%). Tra le materie prime alimentari il grano tenero scende a 824 dollari per unità da 5 mila staia (-0,8%) e quello duro a 903 dollari (-1%).

Secondo Fitch, la strategia europea “è credibile” ed è quindi in grado di "resistere alla crisi del gas russo" anche "se non senza dolore". Il "processo di aggiustamento peserà sull'economia e sulle aziende dell'eurozona in modo meno severo rispetto alle stime preliminari fatte sul mercato". In uno scenario di flussi al 20% per il 2022 e di stop nel 2023, l'agenzia di rating internazionale, stima un effetto negativo sul Pil Ue dell'1,5-2%, del 3% sulla Germania e del 2,5% sull'Italia.