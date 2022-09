Juventus piegata dal Psg. Milan pari in casa del Salisburgo

La firma è quella di Mbappè: una doppietta nei primi 20 minuti di gioco decide la partita tra Paris Saint-Germain e Juventus. Ad accorciare le distanze è Mckennie al 53esimo.

La doppietta del fenomeno francese, a segno due volte in poco più di 20 minuti, crea i presupposti per una goleada, ma dopo una prima parte del match in apnea la squadra di Allegri – agevolata dall'inserimento vincente dell'americano – mostra maggiore personalità e dinamismo, anche dal centrocampo in su.

È pur vero che dal Parco dei Principi i bianconeri escono a mani vuote, ma in vista dei prossimi impegni è lecito nutrire più fiducia e consapevolezza. Dovendo rinunciare al grande ex Di Maria, Allegri ridisegna la sua squadra rispolverando la difesa a tre, con il rientro di Bonucci affiancato dai brasiliani Bremer e Danilo.

Davanti chance per Milik, che dopo i due gol in altrettanti match viene confermato nell'undici titolare accanto a Vlahovic, tenuto a riposo a Firenze proprio in vista di questa partita. Contro la classe, la tecnica e la velocità del tridente delle meraviglie Mbappé-Messi-Neymar non c'è però schema o gabbia che tenga.

La Vecchia Signora lo capisce dopo appena cinque minuti, quando lo scavetto di O' Ney incontra il piede dell'ex Monaco che fulmina Perin dopo aver bruciato Bremer e Bonucci. La Juve non modifica il suo piano originale, cercando di non concedere troppi spazi ai fuoriclasse avversari e contrapponendosi con due linee di difesa e centrocampo molto basse. Così facendo, però, il tasso di pericolosità degli ospiti rasenta lo zero, eccezion fatta per un colpo di testa di Milik smanacciato da Donnarumma, con successivi tapin mancati di Vlahovic e Kostic.

La Juve sciupa, dalla parte opposta invece il Psg è semplicemente perfetto: Verratti inventa, l'uno due in tutta velocità tra Hakimi e Mbappé apre una voragine all'interno della retroguardia bianconera, con il francese che non perdona.Il Psg è in totale controllo della partita, a maggior ragione dopo il raddoppio, e il copione non cambia in avvio ripresa.

Neymar manca il colpo del ko con un piattone debole debole tra le braccia di Perin, la Vecchia Signora resta aggrappata alla gara ma ha bisogno di un episodio per riaprirla. Esattamente ciò che accade all'8', quando un cadeau di Donnarumma sul cross di Kostic spalanca un autostrada a McKennie, che di testa riapre i giochi.

La zampata del maghetto americano restituisce brio e dinamismo alla contesa, con un Psg troppo svagato che rischia addirittura di incassare il 2-2 poco dopo, quando la zuccata di Vlahovic viene respinta al mittente da Donnarumma, che riscatta l'errore commesso qualche minuto prima.

La Juve sembra crederci (tiro a lato di Rabiot) ma con l'uscita di scena di Milik, rimpiazzato da Locatelli, sprofonda nuovamente nell'oblio. Con i parigini che sfiorano ripetutamente il tris e chiudono il match in pieno controllo, ancor più di quanto non dica il risultato finale.

I bianconeri limitano dunque i danni al Parco dei Principi. Ma sono costretti a piegarsi ai campioni di Francia.

Il prossimo appuntamento per la Juve è mercoledì 14 alle ore 21, a Torino, contro il Benfica.