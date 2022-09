Il Milan fa tris con la Dinamo Zagabria ed è primo nel girone

Dopo il pareggio di Salisburgo, il Milan conquista la prima vittoria in Champions League battendo in casa la Dinamo Zagabria. A San Siro finisce 3-1 con i gol di Giroud, Saelemaekers e Pobega, al suo primo centro assoluto nella massima competizione europea. Ai croati invece serve a poco la rete di Orsic. Con questo successo la squadra di Pioli sale in vetta al Gruppo E con 4 punti, scavalcando proprio la Dinamo che all'esordio aveva battuto il Chelsea.

Buona partenza dei rossoneri, che iniziano subito a spaventare i croati con buone iniziative ma senza trovare la fiammata vincente. Prima il colpo di testa di Tonali, poi la girata di Giroud, entrambi però non inquadrano lo specchio della porta. Cerca di accendersi anche Leao, che in un paio di occasioni spreca il vantaggio rossonero, ma è proprio il portoghese a guadagnarsi al 43' un calcio di rigore per fallo di Sutalo: dal dischetto va Giroud che spiazza Livakovic e fa 1-0.

Al rientro dagli spogliatoi passa appena un minuto e il Milan trova anche il raddoppio: solita sgasata di Leao a sinistra, palla perfetta al centro per l'inserimento di Saelemaekers che di testa firma il 2-0. Una decina di minuti più tardi però la Dinamo Zagabria si rimette subito in corsa: gran tocco di esterno di Petkovic per Orsic, bravo ad aprire il piatto destro e battere Maignan sul palo più lontano. La squadra di Pioli si spaventa ma resta comunque in netto controllo della gara, trovando il gol della sicurezza al 77' grazie al neo entrato Pobega, che riceve da Theo e di sinistro infila il 3-1 colpendo anche la traversa.