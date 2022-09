Roma e Fiorentina partono male in Europa

Inizia nel peggiore dei modi l'avventura della Roma in Europa League. Arriva una sconfitta per 2-1 in casa del Ludogorets, che fa festa grazie alle reti nel finale di Cauly e Nonato, mentre a nulla serve il gol del momentaneo pareggio di Shomurodov.

La formazione bulgara si prende così i primi 3 punti e va in testa al Gruppo C con il Real Betis, vincente con l'Helsinki. Pronti via e i bulgari hanno subito un'enorme chance con Despodov, che si presenta a tu per tu con Svilar tentando una soluzione a metà tra un tiro e un passaggio per Thiago, terminata direttamente sul fondo.

I giallorossi, dopo un avvio sottotono, provano a mettere il naso fuori dalla mezz'ora in poi, spaventando i padroni di casa con un paio di tentativi di Pellegrini e in particolare con un colpo di testa di Mancini, terminato sul palo in occasione di un corner. A inizio ripresa la Roma sfiora ancora il vantaggio con Pellegrini, lanciato in verticale da Dybala a tu per tu con Padt, ma impreciso con un tocco sotto apparentemente semplice. La squadra di Mourinho così non sfonda e al 72' va addirittura sotto con il gol di Cauly, lasciato libero di inserirsi centralmente e battere Svilar per l'1-0. Gli uomini di Mourinho provano a reagire in qualche modo, trovano il pareggio con Shomurodov all'86', ma dopo neanche un paio di minuti il Ludogorets torna avanti con Nonato, che mette a sedere Ibanez e trafigge Svilar per il definitivo 2-1.