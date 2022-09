Immobile non parte per l'Ungheria: fermato ai piedi dell'aereo

Nulla da fare: l'attaccante della Lazio Ciro Immobile è costretto a dare forfait. Non sarà tra i disponibili del ct Roberto Mancini per la partita di Nations League di lunedì contro l'Ungheria.

Immobile è reduce da un infortunio ed è in fase di recupero. Lo staff azzurro sperava nel rientro per la sfida con l'Ungheria. E infatti stava per imbarcarsi con tutta la squadra. Ma all'ultimo momento si è deciso per lo stop.

Come si vede nella foto, infatti, è arrivato fino ai piedi dell'aereo, poi - probabilmente in seguito a una telefonata - si è deciso per lo stop.