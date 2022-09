Malta sospende il Ct Devis Mangia. Media locali: la decisione per presunte molestie sessuali

La federcalcio di Malta ha sospeso il ct italiano, Devis Mangia, dal 2019 alla guida della nazionale dell'arcipelago. Nell'annuncio della decisione, la Mfa parla genericamente di "una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle politiche federali". I media maltesi sostengono che il 48enne tecnico lombardo sarebbe stato accusato da un calciatore di molestie sessuali e di avergli rivolto ripetute avance che sarebbero state anche registrate. Il caso sarà approfondito in una riunione degli organi federali maltesi, ma nel frattempo Mangia non è andato in panchina per l'amichevole contro Israele nello stadio nazionale di Ta Qali. Al suo posto il vice, il leccese Davide Mazzotta. L'ex ct dell'Italia Under 21, già allenatore di Palermo, Spezia, Bari e Ascoli, è sposato dal 2019.

"La Federazione maltese non farà ulteriori commenti fino a quando i prossimi passi non saranno discussi all'interno dei rispettivi organi decisionali in modo aperto e trasparente". Ma secondo il "Times of Malta", che cita fonti federali, Mangia - ex ct Under 21, alla guida di Malta dal dicembre 2019 - sarebbe chiamato a rispondere di "molestie sessuali" nei confronti di un calciatore della nazionale. Il calciatore in questione, fra l'altro, secondo "Net News" era in gruppo ma non è sceso in campo in occasione della sconfitta di venerdì in Estonia.

La questione - presa "molto seriamente" dalla Federazione - sarà affidata a un organo disciplinare indipendente e al tecnico verrà data la possibilità di difendersi. Fonti federali citate dai media locali fanno sapere che saranno esaminate anche precedenti accuse rivolte a Mangia quando lavorava in Romania come allenatore dell'Universitatea Craiova.

Fu il suo successore, Victor Piturca, a sostenere che Mangia avesse fatto delle avances a un giocatore ma allora il proprietario del club, Mihai Rotaru, precisò che l'allenatore non era stato licenziato ma aveva accettato di lasciare il club dopo un confronto sulla questione. Sempre secondo i media locali, che tirano in ballo vicende simili risalenti al periodo in cui il tecnico ha lavorato ad Ascoli, anche la polizia maltese starebbe indagando sulla base di un filmato che dimostrerebbe le molestie sessuali da parte di Mangia nei confronti del giocatore.