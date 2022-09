Mourinho si dà al rap. L'allenatore della Roma protagonista nel videoclip di Stormzy

Il Mourinho che non ti aspetti.

Il coach portoghese ha sfruttato la pausa della Serie A, per lasciare spazio alla nazionale, e si è dato alla musica. L'allenatore della Roma è infatti stato protagonista di un cameo nel videoclip musicale del rapper britannico Stormzy, "Mel Made Me Do It". Non una pura e semplice comparsa la sua, ma una presenza fisica e vocale che rimanda ad alcune delle sue citazioni famose.