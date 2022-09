Il Chelsea ha silurato l'allenatore Thomas Tuchel

Il Chelsea ha mandato a casa il suo allenatore Thomas Tuchel. Un esonero che arriva a 100 giorni esatti dell'arrivo della nuova proprietà, al termine di un mercato estivo da record (255 milioni di sterline, da Cucurella a Fofana passando per Koulibaly), e poco dopo più di un anno dalla conquista da parte dei Blues di un'insperata Champions League, seguita poi dalla Superlega europea e dal mondiale per club, come ricorda lo stesso Chelsea nel suo saluto al tecnico tedesco in uscita.

Fatale al tecnico tedesco la sconfitta di Zagabria, la terza battuta d'arresto di questo incerto avvio di stagione, ma anche la prima nel girone di Champions appena agli inizi. Un esonero voluto direttamente da Todd Boehly, a capo del consorzio statunitense subentrato a Roman Abramovich nel controllo del club londinese. E che - secondo le indiscrezioni delle ultime ore - sarebbe arrivato a prescindere dalla battuta d'arresto nell'esordio in Champions League. Come d'altronde si legge tra le righe del comunicato stampa con cui è stato congedato l'allenatore tedesco, ex Borussia Dortmund e Paris SaintGermain, mai entrato in sintonia con la nuova dirigenza. Nonostante quest'ultima abbia speso la cifra record di quasi 300 milioni di euro, al cambio attuale, primato assoluto per un club inglese in una sola sessione di mercato, per rinforzare la squadra.

Boehly aveva chiesto all'allenatore maggiore collaborazione e una comunicazione più tempestiva, scontrandosi però con le abitudini (evidentemente) diverse di Tuchel. Che deve dunque lasciare Stamford Bridge dopo appena 20 mesi (e tre trofei), subentrato a Frank Lampard nel gennaio 2021.

Per la successione di Tuchel è già scattato il toto-allenatore. Il favoritissimo appare Graham Potter, tecnico del Brighton, rivelazione di quest'avvio di campionato; alle sue spalle l'argentino Mauricio Pochettino, ex Tottenham e Psg, sembra favorito su Zinedine Zidane, mentre Brendan Rodgers, manager del Leicester, appare al momento un ripiego.