Sarà la stanchezza dopo la straordinaria prova in Champions con il Liverpool. Sarà la stanchezza delle partite ravvicinate. Sarà che lo Spezia di dimostra un ospite tutt'altro che facile. Fatto sta che il Napoli ha dovuto faticare molto per avere la meglio dei liguri.

Una prova decisamente sotto tono per gli azzurri. Che vanno in gol solo 89esimo.

Oltre ai tre punti in classifica, la buona notizia per la squadra di Spalletti è il primo gol in azzurri di Giacomo Raspadori