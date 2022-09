Juve in crisi, perde a Monza. Poker della Lazio. Bene la Fiorentina

È crisi Juve: i bianconeri escono sconfitti per 1-0 dallo U-Power Stadium di Monza, dopo una partita giocata sotto ritmo, quasi sempre in balia degli avversari e soprattutto con l'uomo in meno dal 40', a causa dell'espulsione di Di Maria per un fallo di reazione. Il gol vittoria dei brianzoli di Gytkjaer al 74'. Per il Monza è la prima, storica vittoria in serie A.