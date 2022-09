Canada, il racconto dei testimoni: "Siamo una piccola città: è terribile"

Una delle vittime: Wes Petterson, il vedovo che amava i gatti

Alcuni residenti di Weldon hanno identificato una delle vittime come Wes Petterson, un vedovo di 77 anni: come racconta all'Ottawa sun Ruby Works, che conosceva la vittima e per lei, era "come uno zio": quando ho saputo "Sono crollata e sono caduta a terra: lo conoscevo da quando ero solo una ragazzina", ha detto, descrivendo il momento in cui ha appreso la notizia. Wes Petterson - riferisce la donna - "Amava i suoi gatti, ed era orgoglioso della sua marmellata di bacche di Saskatoon fatta in casa, e spesso aiutava i suoi vicini: non ha fatto niente. Non se lo meritava. Era un uomo buono e di buon cuore", ha detto Works.



Un ragazzo si è salvato per puro caso

Secondo Robert Rush, un altro residente a Weldon, il nipote adulto di Petterson era nel seminterrato in quel momento e forse si è salvato proprio per questo dall'agguato mortale, il ragazzo "Ha telefonato alla polizia, ed è rimasto laggiù finché non ha sentito che se ne sono andati" (gli assassini, n.d.r.).